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24.09.2020  13:52   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 25 сентября (РЕДПОСТ)

Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня не небе будут облака. Без осадков.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+16°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +28°C). Вечер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+19°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Активность Солнца незначительно повысится. Но слабые возмущения геомагнитного поля не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Если 25 сентября идет дождь – будет долгая зима.

В этот день гремит гром – осень будет теплой.

Наблюдали за березовым или дубовым листопадом. Если почти все листья опали, то зима будет теплой. А если много листьев осталось, зима будет лютой.

Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранней, а если снизу, то – поздней.

Много желудей на дубе сулит теплую зиму и плодородное лето.

Тэги:  погода, прогноз погоды, сентябрь, харьков
 
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