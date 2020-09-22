22.09.2020 14:19

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 сентября (РЕДПОСТ)

Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +27°C). Вечер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+15°C (ощущается как +25°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера немного возбуждена. течение всего дня пройдут незначительные геомагнитные колебания, магнитных бурь не ожидается.



Народные приметы. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой.



Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.