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22.09.2020  14:19   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 сентября (РЕДПОСТ)

Местами сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы 0-3°С. Весь день в Харькове будет держаться ясная и теплая погода. Без осадков.


// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +27°C). Вечер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+15°C (ощущается как +25°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера немного возбуждена. течение всего дня пройдут незначительные геомагнитные колебания, магнитных бурь не ожидается.

Народные приметы. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много — осень будет дождливой, если же мало — сухой.

Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали тогда рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.

Тэги:  погода, прогноз погоды, сентябрь, харьков
 
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