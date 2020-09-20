20.09.2020 15:11

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 21 сентября (РЕДПОСТ)

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+13°C (ощущается как +9°C). Ветер восточдный, 1 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+18°C (ощущается как +18°C). Вечер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+12°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погода не изменится. В течение всего дня пройдут лишь незначительные геомагнитные колебания, которые никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.



Если зайцы роют глубокие норки, зима будет холодной.