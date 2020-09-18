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18.09.2020  15:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

В выходные нас ждут холодные ночи, относительно теплые дни и солнышко. В субботу еще задержится сильный ветер.


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В субботу, 19 сентября, утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков. Ветер северо-западный, 8-12 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+10°С, днем +15°...+18°С (температура комфорта +18°С).

В воскресенье, 20 сентября, весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+10°С, днем +17°...+18°С (температура комфорта +18°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют.

Тэги:  погода, прогноз погоды, сентябрь, харьков
 
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