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17.09.2020  14:26   

Похолодание и дождь: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 сентября (РЕДПОСТ)

Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +12°...+13°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +15°C). Вечер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +13°...+11°C (ощущается как +14°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погода не изменится. В течение всего дня пройдут лишь незначительные геомагнитные колебания, которые никак не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу её много - осень будет дождливая, а мало - сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, сентябрь
 
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