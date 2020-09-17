17.09.2020 06:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 17 сентября (РЕДПОСТ)

Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+18°C (ощущается как +15°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +29°C). Вечер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+21°C (ощущается как +28°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня ожидаются только небольшие геомагнитные колебания. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о негативном влиянии энергии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны — день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева — надо ждать ветра.



В старину в этот день избегали давать в долг, также старались не подавать милостыню нищим, чтобы не перетянуть нищету.