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17.09.2020  06:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 17 сентября (РЕДПОСТ)

Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+18°C (ощущается как +15°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +29°C). Вечер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+21°C (ощущается как +28°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня ожидаются только небольшие геомагнитные колебания. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о негативном влиянии энергии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны — день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева — надо ждать ветра.

В старину в этот день избегали давать в долг, также старались не подавать милостыню нищим, чтобы не перетянуть нищету.

Тэги:  погода, прогноз погоды, сентябрь, харьков
 
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