15.09.2020 14:26

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 сентября (РЕДПОСТ)

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.



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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+26°C (ощущается как +26°C). Вечер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+17°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики не прогнозируют магнитных бурь. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. Если 16 сентября пойдет дождь, такая же погода будет еще семь дней.



Если вдруг начнет греметь гром, то оставшаяся осень будет долгой и теплой.



Ясный день предвещает преимущественно ясную осень.



Вечером красный закат — совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозков по утрам.



16 сентября устраивали «прибиранье в избе рухляди». По народному поверью, для того, чтобы осень и зима в доме прошли благополучно, никто не болел, всем хватило еды и тепла, нужно было хорошенько прибраться в жилых помещениях, хозяйственных сараях и амбарах.