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11.09.2020  16:29   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Погоду на Харьковщине будет определять центральная часть антициклона Kevin азорского происхождения, поэтому храниться малооблачная без осадков погода.


Фото: Василий Голосный

В субботу, 12 сентября, на протяжении всего дня будет ясно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+8°С, днем +22°...+24°С (температура комфорта +23°С).

В воскресенье, 13 сентября, ясная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+10°С, днем +23°...+26°С (температура комфорта +26°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, осень, сентябрь
 
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