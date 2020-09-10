Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 11 сентября

Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +23°C). Вечер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+16°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. На протяжении всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания? магнитных бурь синоптики не прогнозируют. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о собственном самочувствии.
Народные приметы. День 11 сентября завершает лето.
Если прогремел гром – осень будет теплой и долгой.
О погоде судили по поведению разных птиц в этот день. Если на юг отлетали журавли — это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали — ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей — надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит — к снегу, а гусь — к дождю.
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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