10.09.2020 14:06

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 11 сентября

Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +23°C). Вечер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+16°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. На протяжении всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания? магнитных бурь синоптики не прогнозируют. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о собственном самочувствии.



Народные приметы. День 11 сентября завершает лето.



Если прогремел гром – осень будет теплой и долгой.



О погоде судили по поведению разных птиц в этот день. Если на юг отлетали журавли — это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали — ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей — надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит — к снегу, а гусь — к дождю.