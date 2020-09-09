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09.09.2020  14:15   

В Харьков вернется тепло: прогноз погоды и магнитных бурь на четверг, 10 сентября

Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+19°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +27°C). Вечер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+21°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а космическая погода будет такой же благоприятной, как и в предыдущие 24 часа. Синоптики отмечают, что магнитных бурь опасаться не стоит.

Народные приметы. С этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

Если дикие гуси и журавли еще не улетели на юг, значит зима припозднится и будет теплой.

Наблюдали в этот день и за березами: если они начинали покрываться желтыми листьями с верхушки, то весна в будущем году должна будет наступить ранняя и дружная, а если снизу, то весна будет поздней и затяжной. Но при этом пожелтение листьев сначала на макушке дерева предвещало суровую морозную зиму, снизу – мягкую зиму, а если береза желтела равномерно, то зима будет обычной, с морозами и оттепелями.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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