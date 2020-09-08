08.09.2020 16:25

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 сентября

В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+18°C (ощущается как +14°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +23°C). Вечер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+17°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют. На протяжении всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. Рябина пожелтела – бабье лето удастся, а зима придет рано и будет морозной.



Рябина поздно дала цвет, значит три месяца будет тепло.



Если рябины мало – осенний сезон будет засушливым, а если много, то дождливым и холодным.



Изобилие ягод говорит о том, что зима будет долгой и холодной.