Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 сентября

Ночью без осадков. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до вечера. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+22°C (ощущается как +19°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +24°...+26(ощущается как +28°C). Вечер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +19°...+15°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют. На протяжении всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания.
Народные приметы. Наши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима.
Если к 8 сентября не опали листья березы и дуба – будет суровая зима.
В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: большой урожай рябины – к морозу, на рябине мало ягод – осень будет не дождливой.
Стоит сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей, чтобы ни к вам не было претензий из-за вашей работы. Будьте внимательны в тратах.
Ночью без осадков. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до вечера. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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