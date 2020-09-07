07.09.2020 06:16

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 7 сентября

В городе будет сохраняться теплая и солнечная погода, без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+22°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +28°C). Вечер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 23%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+21°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение суток ожидается стабильная погода без геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям беспокоиться о своем здоровье не стоит, так как в целом магнитное поле Земли обещает быть спокойным.



Народные приметы. Если в ночь на 7 сентября идет дождь, то осень будет сухой.



Птицы садятся на землю – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной. Если пернатые предпочитают крыши земле, значит грядет ненастье.



В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: «Святой Тит последний гриб растит».



Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. Если белых грибов много, значит зима будет холодной.