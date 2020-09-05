05.09.2020 07:23

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

С 5 сентября синоптики обещают ослабление жары на 4 - 6 градусов, но обильных дождей не ожидается.



// Facebook

В субботу, 5 сентября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17°...+19°С, днем +24°...+26°С (температура комфорта +27°С).



В воскресенье, 6 сентября, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+16°С, днем +25°...+30°С (температура комфорта +32°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют.