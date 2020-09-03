Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 3 августа

Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом
за последние 130 лет 03 сентября:
МАКС: 29.2° (1968)
МИН: 2.8° (1948)
Близнецы, недоразумения в отношениях с окружающими не должны вас отвлекать от важных дел. Девы, ваши желания могут быстро осуществиться.
В Харькове ожидается очередной темпратурный рекорд и сохранится высокая пожароопаснось.
Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга.
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