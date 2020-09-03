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03.09.2020  06:20   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 3 августа

Очень высокая пожарная опасность сохранитсся вместе с очередным температурным рекордом


://redpost.com.ua/
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

за последние 130 лет 03 сентября:

МАКС: 29.2° (1968)
МИН: 2.8° (1948)

Народный прогноз погоды

: 3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: «Кто Фаддей - тот своим счастьем владей». Наши предки приметили: если в этот день погода ясная - будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.

 

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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