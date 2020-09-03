Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 3 августа

Народный прогноз погоды : 3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: «Кто Фаддей - тот своим счастьем владей». Наши предки приметили: если в этот день погода ясная - будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.