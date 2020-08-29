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29.08.2020  08:14   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 29 августа

В Харькове ожидается ясная погода, правда во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

В этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: "Третий Спас - хлеба припас", поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок - осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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