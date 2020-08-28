28.08.2020 07:58

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 28 августа

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью начался дождь c грозой, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.



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Народный прогноз погоды

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ветряное - жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.