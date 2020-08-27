27.08.2020 06:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 27 августа

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.



://redpost.com.ua/

Народный прогноз погоды

В этот день почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей - к ненастному сентябрю. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет - то зима позже придет.