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26.08.2020  06:08   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 26 августа

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.


://redpost.com.ua/

Народный прогноз погоды

: 26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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