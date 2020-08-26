26.08.2020 06:08

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 26 августа

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.



://redpost.com.ua/

Народный прогноз погоды

: 26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.