25.08.2020 06:07

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 25 августа

Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.



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Народный прогноз погоды

: 25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо - бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная - следует ждать хорошого урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.