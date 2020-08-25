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25.08.2020  06:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 25 августа

Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

: 25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо - бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная - следует ждать хорошого урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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