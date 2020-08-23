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23.08.2020  06:12   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 августа

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.


://redpost.com.ua/

Народный прогноз погоды

: 23 августа почитается память архидиакона Лаврентия.

Лаврентия называют водоколебателем: «Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется - осень будет тихой, а зима без злых метелей».

Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго - всю осень.

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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