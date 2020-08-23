Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 августа

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
: 23 августа почитается память архидиакона Лаврентия.
Лаврентия называют водоколебателем: «Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется - осень будет тихой, а зима без злых метелей».
Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго - всю осень.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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