23.08.2020 06:12

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 августа

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.



://redpost.com.ua/

Народный прогноз погоды

: 23 августа почитается память архидиакона Лаврентия.

Лаврентия называют водоколебателем: «Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется - осень будет тихой, а зима без злых метелей».

Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго - всю осень.