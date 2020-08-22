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22.08.2020  06:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 августа

Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.


://redpost.com.ua/
Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Народный прогноз погоды

 22 августа отмечается день памяти апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает.
С 22 августа осенний дождь летний перебивает.
В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.

за последние 130 лет
22 августа:

МАКС: 36.7° (1966)
МИН: 7.4° (1949)

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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