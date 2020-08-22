Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 августа

Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Народный прогноз погоды
за последние 130 лет
22 августа:
МАКС: 36.7° (1966)
МИН: 7.4° (1949)
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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