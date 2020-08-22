22.08.2020 06:07

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 августа

Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.



://redpost.com.ua/

Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.