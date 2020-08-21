Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 21 августа

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
: В этот день почитается память святителя Мирона, епископа Критского.
В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: «Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут», так как в этот день бывают сильные ветры.
В прежние времена заметили, "каковы Мироны - таков январь».
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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