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21.08.2020  06:55   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 21 августа

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

: В этот день почитается память святителя Мирона, епископа Критского.

В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: «Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут», так как в этот день бывают сильные ветры.

В прежние времена заметили, "каковы Мироны - таков январь».

 
Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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