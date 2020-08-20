Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 20 августа
20.08.2020  07:08   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 20 августа

В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.


://redpost.com.ua/

Народный прогноз погоды

 20 авгуса почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского.

В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины - не ищи в лесу малины".

С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы.

В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.

Источник:   Синоптик
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 