Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 20 августа

В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
20 авгуса почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского.
В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины - не ищи в лесу малины".
С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы.
В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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