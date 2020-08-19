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19.08.2020  07:21   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 19 августа

Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

: 19 августа отмечается праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В старину заметили, что со Спаса «погода преображается». Погода этого дня указывала на предстоящую осень: "Каков день во Второй Спас, таков и Покров (14.10)". Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый - мокрая осень, а если ясный, то следует готовится к суровой зиме.
Источник:   Синоптик
 
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