18.08.2020 07:07

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 18 авоуста

Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.



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Народный прогноз погоды

: В этот день почитается память святого Евстигнея.

В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы.

А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался.

В старину в этот день определяли погоду на декабрь: "Каков Евстигней - таков и декабрь".