Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 августа

Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +29°C). Вечер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+21°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность находится в пределах нормы. Синоптики уверяют, что у людей, которые на себе чувствуют все прелести метеорологических изменений, нет повода беспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. Ежели день выдался парким и душным – это к затяжным мелким дождям.
С этого дня могут заладить дожди средь бела дня без грома и молнии.
Погода 17 августа определяла, каким будет ноябрь: если день погожий, ясный, так канун зимы выдастся пригожим, а если дождлива, пасмурна – наступит ноябрь серый, снежный и холодный.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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