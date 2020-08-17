17.08.2020 06:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 17 августа

Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +29°C). Вечер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+21°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность находится в пределах нормы. Синоптики уверяют, что у людей, которые на себе чувствуют все прелести метеорологических изменений, нет повода беспокоиться о своем здоровье.



Народные приметы. Ежели день выдался парким и душным – это к затяжным мелким дождям.



С этого дня могут заладить дожди средь бела дня без грома и молнии.



Погода 17 августа определяла, каким будет ноябрь: если день погожий, ясный, так канун зимы выдастся пригожим, а если дождлива, пасмурна – наступит ноябрь серый, снежный и холодный.