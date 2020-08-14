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14.08.2020  15:18   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

15-16 августа в результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться холодная погода без существенных осадков. В дневные часы температура будет ниже нормы на 7-9 градусов.


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В субботу, 15 августа, ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+12°С, днем +21°...+23°С (температура комфорта +21°С).

В воскресенье, 16 августа, ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9°...+14°С, днем +21°...+26°С (температура комфорта +23°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном состоянии, и космическая погода будет благоприятной. Магнитных бурь опасаться не стоит.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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