Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 14 августа

В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
Утром облачно c прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно c прояснениями, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +21°C). Вечер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером облачно c прояснениями, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +18°...+16°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность находится в пределах нормы. Синоптики уверяют, что у людей, которые на себе чувствуют все прелести метеорологических изменений, нет повода беспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.
Какой будет погода 14 августа – такой она будет и 28 августа.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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