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13.08.2020  16:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 14 августа

В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.


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Утром облачно c прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем облачно c прояснениями, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +21°C). Вечер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером облачно c прояснениями, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +18°...+16°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%.  Солнечная активность находится в пределах нормы. Синоптики уверяют, что у людей, которые на себе чувствуют все прелести метеорологических изменений, нет повода беспокоиться о своем здоровье.

Народные приметы. С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.

Какой будет погода 14 августа – такой она будет и 28 августа.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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