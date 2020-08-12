Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 13 августа

На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+17°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +20°...+22°C (ощущается как +21°C). Вечер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Геомагнитные колебания сегодня будут настолько незначительными, что метеозависимые люди не почувствуют на себе их воздействия. Геомагнитная обстановка будет достаточно благоприятной.
Народные приметы. В прежние времена наши предки следили за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака – можно ждать дождя.
Если туман быстро рассеивается в лучах восходящего солнца – хорошая погода установится надолго.
Сильный ветер предвещает снежную зиму.
Если паутина полетела – солнечная погода продержится еще долго.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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