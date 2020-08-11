11.08.2020 15:12

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 августа

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.



// РЕДПОСТ

Утром переменная облачность, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 51. Температура воздуха +24°...+25°C (ощущается как +26°C). Вечер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +23°...+20°C (ощущается как +23°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимые люди могут не беспокоиться о собственном здоровье.



Народные приметы. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.



На небе на рассвете мерцают звёзды - к дождливой погоде.



Если в этот день прохладно, значит осадков не будет.



Порывистый ветер предвещает тихую погоду.



Вечерний дождь 12 августа предвещает затяжные осадки.



Если рябина хорошо уродилась – будет ненастная осень и холодная зима. А если ягода еще и «огнем горит» - это значит, что грядущее лето будет сырым.