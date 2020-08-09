09.08.2020 15:20

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 10 августа

Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+24°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +29°C). Вечер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. 7 августа смело можно назвать благоприятным днем. Беспокоиться о своем здоровье из-за магнитных бурь сегодня не стоит.



Народные приметы. В старину заметили, что сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь.



Щедрая роса поутру предвещает солнечный день.



Утром туман стелется по воде - быть хорошей погоде, а если поднимается вверх - быть дождю.



Если в этот день безветренно и льет дождь – это к продолжительной непогоде.



Высоко плывущие облака – предвестники сухих и солнечных дней.