Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 августа

В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+26°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +32°C). Вечер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. 7 августа смело можно назвать благоприятным днем. Беспокоиться о своем здоровье из-за магнитных бурь сегодня не стоит.
Народные приметы. Именно с 7 августа начинались холодные предосенние рассветы.
По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. Какая погода до обеда, такая и зима до декабря, а какова после обеда – такая после декабря.
Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, если же идет дождь – зима будет снежная и теплая.
Много желудей на дубе – к теплой зиме.
Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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