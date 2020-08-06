06.08.2020 15:04

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 августа

В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+26°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +32°C). Вечер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. 7 августа смело можно назвать благоприятным днем. Беспокоиться о своем здоровье из-за магнитных бурь сегодня не стоит.



Народные приметы. Именно с 7 августа начинались холодные предосенние рассветы.



По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. Какая погода до обеда, такая и зима до декабря, а какова после обеда – такая после декабря.



Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, если же идет дождь – зима будет снежная и теплая.



Много желудей на дубе – к теплой зиме.



Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.