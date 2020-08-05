Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 6 августа

Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+25°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+30°C (ощущается как +32°C). Вечер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Активность Солнца будет невысокой. В течение дня ожидаются незначительные геомагнитные колебания, которые не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. Если на 6 августа приходится полнолуние, погода, как в этот день, будет такой же до конца лета.
Узнать нашим предкам погоду помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.
Ночная роса не высыхает – к грозе.
Мухи просыпаются рано и начинают гудеть – перед сухой погодой, тихо сидят – перед дождем.
Если средняя суточная температура упала ниже +15 °C, значит пришло время собирать черемуху.
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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