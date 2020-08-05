05.08.2020 15:47

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 6 августа

Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+25°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+30°C (ощущается как +32°C). Вечер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Активность Солнца будет невысокой. В течение дня ожидаются незначительные геомагнитные колебания, которые не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. Если на 6 августа приходится полнолуние, погода, как в этот день, будет такой же до конца лета.



Узнать нашим предкам погоду помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.



Ночная роса не высыхает – к грозе.



Мухи просыпаются рано и начинают гудеть – перед сухой погодой, тихо сидят – перед дождем.



Если средняя суточная температура упала ниже +15 °C, значит пришло время собирать черемуху.