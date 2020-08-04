04.08.2020 15:09

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 августа

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+23°C (ощущается как +18°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+28°C (ощущается как +29°C). Вечер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будут происходить только незначительные геомагнитные колебания. Но они не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. Наши предки заметили, что августовские росы – к отменной погоде.



Перед самым рассветом звезды ярко сверкают – через два-три дня будут дожди.



Если вечером стелется туман – значит погода будет хорошая.