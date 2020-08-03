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03.08.2020  15:04   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 4 августа

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+22°C (ощущается как +17°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +29°C). Вечер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26°...+21°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будут происходить только незначительные геомагнитные колебания. Но они не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. С прежних времен в этот день остерегаются делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым.

Наши предки заметили, если в этот день гром гремит беспрерывно, то будет град.

Утренняя роса 4 августа обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаёт лицу белизну и чистоту.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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