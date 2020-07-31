31.07.2020 15:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Первый уик-энд августа будет дождливым, с грозами.



// Facebook

В субботу, 1 августа, в Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем на северо-западе области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. По городу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+14°С, днем +23°...+25°С (температура комфорта +25°С).



В воскресенье, 2 августа, утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+15°С, днем +21°...+26°С (температура комфорта +23°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. В выходные отмечено повышение активности Солнца. Между тем, магнитосфера останется в спокойном состоянии. Соответственно, она не спровоцирует магнитных бурь.