Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Первый уик-энд августа будет дождливым, с грозами.
В субботу, 1 августа, в Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем на северо-западе области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. По городу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+14°С, днем +23°...+25°С (температура комфорта +25°С).
В воскресенье, 2 августа, утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+15°С, днем +21°...+26°С (температура комфорта +23°С).
Вероятность магнитных бурь: 10%. В выходные отмечено повышение активности Солнца. Между тем, магнитосфера останется в спокойном состоянии. Соответственно, она не спровоцирует магнитных бурь.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Первый уик-энд августа будет дождливым, с грозами.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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