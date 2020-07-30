30.07.2020 15:11

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 июля

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +18°...+25°C (ощущается как +21°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха +23°...+28°C (ощущается как +27°C). Вечер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 51%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение суток ожидается стабильная погода без геомагнитных возмущений. В целом магнитное поле Земли обещает быть спокойным.



Народные приметы. Глухой гром - к тихому дождю, гулкий — к ливню.



Если гром гремит беспрерывно, то будет град.



Гром гремит долго и не резко — к ненастью, отрывисто и непродолжительно - будет ясно.



Жаркий день обещает морозный декабрь.



Если березовые листья пожелтели на макушке – следует ожидать в этом году ранней осени.



Если в этот день сосновые и еловые шишки располагаются лишь на самых верхушках деревьев – морозы ударят еще не скоро, ближе к середине января.



В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато".



По народным приметам: если июль был жаркий, зима будет морозной.