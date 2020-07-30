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30.07.2020  15:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 июля

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.


Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +18°...+25°C (ощущается как +21°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха +23°...+28°C (ощущается как +27°C). Вечер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 51%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%.  В течение суток ожидается стабильная погода без геомагнитных возмущений. В целом магнитное поле Земли обещает быть спокойным.

Народные приметы. Глухой гром - к тихому дождю, гулкий — к ливню.

Если гром гремит беспрерывно, то будет град.

Гром гремит долго и не резко — к ненастью, отрывисто и непродолжительно - будет ясно.

Жаркий день обещает морозный декабрь.

Если березовые листья пожелтели на макушке – следует ожидать в этом году ранней осени.

Если в этот день сосновые и еловые шишки располагаются лишь на самых верхушках деревьев – морозы ударят еще не скоро, ближе к середине января.

В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато".

По народным приметам: если июль был жаркий, зима будет морозной.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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