29.07.2020 14:46

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 июля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +22°...+28°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +29°...+33°C (ощущается как +32°C). Вечер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +29°...+25°C (ощущается как +29°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают нам благоприятную космическую погоду. Солнечная активность понижена, магнитосфера, соответственно, находится в спокойном состоянии. Периодически будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на самочувствие зависимых от капризов погоды людей.



Народные приметы. Днем очень жарко, а ночью холодает – следующий день будет ясным и солнечным.



Как правило, июль уходит с грозами. В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц).



Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.



Если 30 июля случилась гроза – осень будет дождливой, а зимой будут метели.



Жаркий и сухой день предвещает малоснежную и холодную зиму.