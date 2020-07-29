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29.07.2020  14:46   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 июля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.


Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +22°...+28°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +29°...+33°C (ощущается как +32°C). Вечер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +29°...+25°C (ощущается как +29°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают нам благоприятную космическую погоду. Солнечная активность понижена, магнитосфера, соответственно, находится в спокойном состоянии. Периодически будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на самочувствие зависимых от капризов погоды людей.

Народные приметы. Днем очень жарко, а ночью холодает – следующий день будет ясным и солнечным.

Как правило, июль уходит с грозами. В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц).

Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

Если 30 июля случилась гроза – осень будет дождливой, а зимой будут метели.

Жаркий и сухой день предвещает малоснежную и холодную зиму.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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