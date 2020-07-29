Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 июля

Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+26°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+31°C (ощущается как +34°C). Вечер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+25°C (ощущается как +33°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить только незначительные геомагнитные колебания. И они не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. Если 29 июля льет дождь – непременно будет отменный урожай.
Утром туман — пора собираться в лес по грибы.
Если мыши-полевки в этот день поедают колосья – зима будет затяжная и морозная.
С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.
Также народ приметил, что на с этого дня пташки задумываются (замолкают).
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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