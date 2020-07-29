29.07.2020 06:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 июля

Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+26°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+31°C (ощущается как +34°C). Вечер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+25°C (ощущается как +33°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить только незначительные геомагнитные колебания. И они не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. Если 29 июля льет дождь – непременно будет отменный урожай.



Утром туман — пора собираться в лес по грибы.



Если мыши-полевки в этот день поедают колосья – зима будет затяжная и морозная.



С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.



Также народ приметил, что на с этого дня пташки задумываются (замолкают).