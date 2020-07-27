27.07.2020 15:08

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 28 июля

В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.



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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+24°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +32°C). Вечер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +39°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о повышении солнечной активности ближе к вечеру. Вероятность возмущений магнитосферы увеличится после 21:00.



Народные приметы. В народе говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно в этот день солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье.

Однако, даже теплая погода на Улиту не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.