Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 28 июля

В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+24°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+31°C (ощущается как +32°C). Вечер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +39°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о повышении солнечной активности ближе к вечеру. Вероятность возмущений магнитосферы увеличится после 21:00.
Народные приметы. В народе говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно в этот день солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье.
Однако, даже теплая погода на Улиту не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
влажность:
давление:
ветер: