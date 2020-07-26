26.07.2020 14:09

Жара вернулась: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 июля

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+25°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +32°C). Вечер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+23°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о повышении солнечной активности ближе к вечеру. Вероятность возмущений магнитосферы увеличится после 21:00.



Народные приметы. Восходящее солнце огненного цвета и на небе много облаков – к дождю.



Если 27 июля нет осадков, то осень будет недождливой.



Если день жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной.



С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску.