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25.07.2020  07:33   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Выходные будут жаркими, без осадков.


Фото: Василий Голосный

В субботу, 25 июля, пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+15°С, днем +26°...+28°С (температура комфорта +26°С).

В воскресенье, 26 июля, весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+17°С, днем +27°...+32°С (температура комфорта +29°С).

Вероятность магнитных бурь: 10%. В выходные отмечено повышение активности Солнца. Между тем, магнитосфера останется в спокойном состоянии. Соответственно, она не спровоцирует магнитных бурь.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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