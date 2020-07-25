25.07.2020 07:33

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Выходные будут жаркими, без осадков.



Фото: Василий Голосный

В субботу, 25 июля, пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+15°С, днем +26°...+28°С (температура комфорта +26°С).



В воскресенье, 26 июля, весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+17°С, днем +27°...+32°С (температура комфорта +29°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. В выходные отмечено повышение активности Солнца. Между тем, магнитосфера останется в спокойном состоянии. Соответственно, она не спровоцирует магнитных бурь.