Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 июля

В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+21°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +24°...+25°C (ощущается как +24°C). Вечер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о повышении солнечной активности ближе к вечеру. Вероятность возмущений магнитосферы увеличится после 21:00.
Народные приметы. Солнечная погода в этот день обещает хороший урожай зерна, а дождливая с громом — хороший улов рыбы.
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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