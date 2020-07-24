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24.07.2020  06:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 июля

В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+21°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +24°...+25°C (ощущается как +24°C). Вечер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о повышении солнечной активности ближе к вечеру. Вероятность возмущений магнитосферы увеличится после 21:00.

Народные приметы.  Солнечная погода в этот день обещает хороший урожай зерна, а дождливая с громом — хороший улов рыбы.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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