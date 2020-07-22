22.07.2020 06:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 22 июля

Среда будет пасмурной. Синоптики обещают утром и днем по городу и местами по области небольшой кратковременный дождь, местами грозу.



// РЕДПОСТ

Утром переменная облачность, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +19°...+22°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +24°...+25°C (ощущается как +27°C). северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +24°...+21°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а незначительные возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.



Народные приметы. Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.



В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени».



Если черника еще не созрела к 22 июля – будет холодная осень. Если в этом году много черники уродилось, зиму ожидали морозной.