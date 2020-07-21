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21.07.2020  06:36   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 21 июля

Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.


Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+24°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +26°...+29°C (ощущается как +28°C). северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а незначительные возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.

Народные приметы. В этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе говорили: «Кто на Казанской женится, счастлив будет», поэтому в это время справлялось много свадеб.

По этому дню судили о предстоящей зиме: «Что Казанская покажет, то и зима скажет».

Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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