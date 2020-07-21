21.07.2020 06:36

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 21 июля

Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+24°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +26°...+29°C (ощущается как +28°C). северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а незначительные возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.



Народные приметы. В этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе говорили: «Кто на Казанской женится, счастлив будет», поэтому в это время справлялось много свадеб.



По этому дню судили о предстоящей зиме: «Что Казанская покажет, то и зима скажет».



Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.