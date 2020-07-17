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17.07.2020  15:13   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Выходные будут жаркими, местами возможны кратковременные дожди.


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В субботу, 18 июля, на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+15°С, днем +26°...+28°С (температура комфорта +27°С).

В воскресенье, 19 июля, днем небо скроется за облаками, но к вечеру прояснится. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+18°С, днем +24°...+29°С (температура комфорта +28°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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