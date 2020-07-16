16.07.2020 14:34

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 июля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнце находится в стабильном состоянии, наличия магнитных бурь синоптики не прогнозируют. Лишь изредка возможны небольшие геомагнитные возмущения. Метеозависимым людям не следует беспокоиться о своем здоровье.



Народные приметы. В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит.



Этот день определял погоду 11 августа.



Много ос – зимой будет достаточно холодно.



День считается опасным, поэтому не стоит предпринимать ничего нового.



Брать в долг, а также отдавать долги в этот день – к финансовым трудностям.



Отправляться в дорогу, торговать и планировать отдых лучше во второй половине дня.