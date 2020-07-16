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16.07.2020  14:34   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 июля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнце находится в стабильном состоянии, наличия магнитных бурь синоптики не прогнозируют. Лишь изредка возможны небольшие геомагнитные возмущения. Метеозависимым людям не следует беспокоиться о своем здоровье.

Народные приметы. В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит.

Этот день определял погоду 11 августа.

Много ос – зимой будет достаточно холодно.

День считается опасным, поэтому не стоит предпринимать ничего нового.

Брать в долг, а также отдавать долги в этот день – к финансовым трудностям.

Отправляться в дорогу, торговать и планировать отдых лучше во второй половине дня.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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