Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 июля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнце находится в стабильном состоянии, наличия магнитных бурь синоптики не прогнозируют. Лишь изредка возможны небольшие геомагнитные возмущения. Метеозависимым людям не следует беспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит.
Этот день определял погоду 11 августа.
Много ос – зимой будет достаточно холодно.
День считается опасным, поэтому не стоит предпринимать ничего нового.
Брать в долг, а также отдавать долги в этот день – к финансовым трудностям.
Отправляться в дорогу, торговать и планировать отдых лучше во второй половине дня.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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