Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 июля

Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +21°...+22°C (ощущается как +23°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+16°C (ощущается как +23°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные возмущения, которые не повлияют на самочувствие людей.
Народные приметы. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.
Постоянно слышны раскаты грома во время грозы – будет длительное ненастье.
Собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю - к ненастью.
В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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