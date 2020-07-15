15.07.2020 16:12

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 июля

Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.



Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +21°...+22°C (ощущается как +23°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+16°C (ощущается как +23°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные возмущения, которые не повлияют на самочувствие людей.



Народные приметы. В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.



Постоянно слышны раскаты грома во время грозы – будет длительное ненастье.



Собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю - к ненастью.



В народе этот день называется Маков, и с прежних времен считается несчастливым. 16 июля лучше быть осторожным и не начинать никакие дела.