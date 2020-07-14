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14.07.2020  15:05   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 15 июля

Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +14°...+18°C (ощущается как +15°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +20°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Активность Солнца после полудня снова начнет расти, ввиду чего изменится и состояние магнитосферы. Метеорологи не прогнозируют магнитные бури, но возможны ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.

Народные приметы. Наши предки заметили, если к 15 июля на деревьях «проглянут» первые желтые листья - осень наступит рано и зима будет ранней.

В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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